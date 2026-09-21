Atalanta, tegola Kossounou: stop di un paio di mesi, salta il Milan

Atalanta, tegola Kossounou: stop di un paio di mesi, salta il MilanMilanNews.it
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Oggi alle 21:48L'Avversario
di Manuel Del Vecchio
Il difensore dell'Atalanta Kossounou salterà la sfida col Milan di ottobre per un guaio muscolare

Brutte notizie in casa Atalanta. Dopo la sconfitta di ieri allo Stadium è arrivata un'altra tegola per Sarri. Il classe 2001, comunica il club bergamasco, Odilon Kossounou ha evidenziato una lesione di medio-alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra dopo aver svolto gli esami strumentali di rito.

Il difensore si era fatto male in allenamento nei giorni scorsi e il tempo di recupero è decisamente importante: si parla di circa 2-3 mesi di stop. Il centrale salterà sicuramente la sfida di San Siro del 18 ottobre contro il Milan di Ruben Amorim.