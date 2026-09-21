Atalanta, tegola Kossounou: stop di un paio di mesi, salta il Milan
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Il difensore dell'Atalanta Kossounou salterà la sfida col Milan di ottobre per un guaio muscolare
Brutte notizie in casa Atalanta. Dopo la sconfitta di ieri allo Stadium è arrivata un'altra tegola per Sarri. Il classe 2001, comunica il club bergamasco, Odilon Kossounou ha evidenziato una lesione di medio-alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra dopo aver svolto gli esami strumentali di rito.
Il difensore si era fatto male in allenamento nei giorni scorsi e il tempo di recupero è decisamente importante: si parla di circa 2-3 mesi di stop. Il centrale salterà sicuramente la sfida di San Siro del 18 ottobre contro il Milan di Ruben Amorim.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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