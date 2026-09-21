Napoli, Allegri già striglia lo spogliatoio. Repubblica racconta di una situazione non facile

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Le prime difficoltà di Massimiliano Allegri da allenatore del Napoli

Dopo il pareggio contro la Fiorentina, 1-1 al Franchi, Massimiliano Allegri ha provato a scuotere il suo Napoli: "Dobbiamo essere molto arrabbiati per il risultato. Se usciamo dal campo contenti, c’è qualcosa che non va". Un tipo di comunicazione che l'anno scorso al Milan, ad esempio, non ha mai avuto.

Il tecnico toscano, riporta Repubblica, si aspettava che le promesse dello spogliatoio sul voler ripartire con grande fame di vittorie dopo il biennio Conte venissero supportate dai fatti. Al momento Allegri sente che non è così e i 7 punti in 5 giornate lo preoccupano un po'. C'è poi la questione infortuni, con il quotidiano che sottolinea che si tratta di un problema che al Napoli era un nervo scoperto già l'anno scorso con Conte.

Infine c'è la questione De Bruyne, al momento decisamente sotto agli standard stellari che ha fatto vedere in Inghilterra. Allegri probabilmente non si aspettava questo tipo di situazione già ad inizio stagione.