Sassuolo, dieci giocatori convocati in nazionale: l'elenco completo
Il Sassuolo, prossimo avversario del Milan in campionato (domenica 11 ottobre alle 18), ha annunciato sul suo sito la lista dei giocatori neroverdi che saranno impegnati con le rispettive nazionali durante questa sosta. Ecco l'elenco completo:
"ESPOSITO Sebastiano – Italia
– Venerdì 25 ore 20:45 | Italia-Belgio
– Lunedì 28 ore 20:45 | Turchia-Italia
– Venerdì 2 ore 20:45 | Francia-Italia
– Lunedì 5 ore 20:45 | Italia-Turchia
LIPANI Luca – Italia U21
– Giovedì 1 ore 18:30 | Armenia-Italia
– Lunedì 5 ore 18:15 | Italia-Polonia
ADŽIĆ Vasilije – Montenegro
– Venerdì 25 ore 20:45 | Montenegro-Cipro
– Lunedì 28 ore 18:00 | Armenia-Montenegro
– Venerdì 2 ore 18:00 | Lettonia-Montenegro
– Lunedì 5 ore 20:45 | Montenegro-Armenia
BOWIE Kieron – Scozia
– Sabato 26 ore 15:00 | Slovenia-Scozia
– Martedì 29 ore 20:45 | Scozia-Svizzera
– Sabato 3 ore 20:45 | Macedonia-Scozia
– Martedì 6 ore 20:45 | Scozia-Slovenia
DOIG Josh – Scozia
– Sabato 26 ore 15:00 | Slovenia-Scozia
– Martedì 29 ore 20:45 | Scozia-Svizzera
– Sabato 3 ore 20:45 | Macedonia-Scozia
– Martedì 6 ore 20:45 | Scozia-Slovenia
MURIĆ Arijanet – Kosovo
– Giovedì 24 ore 20:45 | Kosovo-Rep. Irlanda
– Domenica 27 ore 18:00 | Austria-Kosovo
– Giovedì 1 ore 20:45 | Israele-Kosovo
– Domenica 4 ore 18:00 | Kosovo-Austria
SULEMANA Ibrahim – Ghana
– Giovedì 24 ore 21:00 | Costa d’Avorio-Ghana
– Martedì 29 ore 18:00 | Ghana-Gambia
– Domenica 4 ore 21:00 | Marocco-Ghana
THORSTVEDT Kristian – Norvegia
– Giovedì 24 ore 20:45 | Norvegia-Danimarca
– Domenica 27 ore 20:45 | Norvegia-Portogallo
– Giovedì 1 ore 20:45 | Galles-Norvegia
– Domenica 4 ore 20:45 | Portogallo-Norvegia
BAKOLA Darryl – Francia U21
– Venerdì 25 ore 17:00 | Islanda-Francia
– Martedì 29 ore 18:00 | Estonia-Francia
– Sabato 3 ore 19:00 | Francia-Lussemburgo
– Martedì 6 ore 19:00 | Francia-Svizzera
OBRADOR Rafel – Spagna U21
– Venerdì 25 ore 17:30 | Finlandia-Spagna
– Giovedì 1 ore 20:15 | San Marino-Spagna
– Martedì 6 ore 19:00 | Spagna-Romania".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan