Sassuolo, dieci giocatori convocati in nazionale: l'elenco completo

Sassuolo, dieci giocatori convocati in nazionale: l'elenco completoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:00L'Avversario
di Enrico Ferrazzi
Il Sassuolo ha annunciato i nomi dei dieci giocatori convocati in nazionale. Alla ripresa i neroverdi ospiteranno il Milan

Il Sassuolo, prossimo avversario del Milan in campionato (domenica 11 ottobre alle 18), ha annunciato sul suo sito la lista dei giocatori neroverdi che saranno impegnati con le rispettive nazionali durante questa sosta. Ecco l'elenco completo: 

"ESPOSITO Sebastiano – Italia

– Venerdì 25 ore 20:45 | Italia-Belgio

– Lunedì 28 ore 20:45 | Turchia-Italia

– Venerdì 2 ore 20:45 | Francia-Italia

– Lunedì 5 ore 20:45 | Italia-Turchia

LIPANI Luca – Italia U21

– Giovedì 1 ore 18:30 | Armenia-Italia

– Lunedì 5 ore 18:15 | Italia-Polonia

ADŽIĆ Vasilije – Montenegro

– Venerdì 25 ore 20:45 | Montenegro-Cipro

– Lunedì 28 ore 18:00 | Armenia-Montenegro

– Venerdì 2 ore 18:00 | Lettonia-Montenegro

– Lunedì 5 ore 20:45 | Montenegro-Armenia

BOWIE Kieron – Scozia

– Sabato 26 ore 15:00 | Slovenia-Scozia

– Martedì 29 ore 20:45 | Scozia-Svizzera

– Sabato 3 ore 20:45 | Macedonia-Scozia

– Martedì 6 ore 20:45 | Scozia-Slovenia

DOIG Josh – Scozia

– Sabato 26 ore 15:00 | Slovenia-Scozia

– Martedì 29 ore 20:45 | Scozia-Svizzera

– Sabato 3 ore 20:45 | Macedonia-Scozia

– Martedì 6 ore 20:45 | Scozia-Slovenia

MURIĆ Arijanet – Kosovo

– Giovedì 24 ore 20:45 | Kosovo-Rep. Irlanda

– Domenica 27 ore 18:00 | Austria-Kosovo

– Giovedì 1 ore 20:45 | Israele-Kosovo

– Domenica 4 ore 18:00 | Kosovo-Austria

SULEMANA Ibrahim – Ghana

– Giovedì 24 ore 21:00 | Costa d’Avorio-Ghana

– Martedì 29 ore 18:00 | Ghana-Gambia

– Domenica 4 ore 21:00 | Marocco-Ghana

THORSTVEDT Kristian – Norvegia

– Giovedì 24 ore 20:45 | Norvegia-Danimarca

– Domenica 27 ore 20:45 | Norvegia-Portogallo

– Giovedì 1 ore 20:45 | Galles-Norvegia

– Domenica 4 ore 20:45 | Portogallo-Norvegia

BAKOLA Darryl – Francia U21

– Venerdì 25 ore 17:00 | Islanda-Francia

– Martedì 29 ore 18:00 | Estonia-Francia

– Sabato 3 ore 19:00 | Francia-Lussemburgo

– Martedì 6 ore 19:00 | Francia-Svizzera

OBRADOR Rafel – Spagna U21

– Venerdì 25 ore 17:30 | Finlandia-Spagna

– Giovedì 1 ore 20:15 | San Marino-Spagna

– Martedì 6 ore 19:00 | Spagna-Romania". 