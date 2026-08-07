Inzaghi ricorda Atene: "Il destino mi ha dato una seconda possibilità dopo Istanbul. Notte indimenticabile"
L'ex attaccante del Milan, oggi allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi è stato intervistato in quel di Giacarta dai colleghi de La Gazzetta dello Sport. Di seguito alcuni estratti del suo intervento alla rosea.
Dopo Istanbul c’è sempre Atene" ha scritto il Milan sul retro della seconda maglia di quest’anno.
"Io, tra l’altro, a Istanbul ero infortunato e quindi il destino mi ha davvero dato una seconda possibilità. È stata una notte indimenticabile".
Una notte come quella il Milan in Europa non l’ha più vissuta e anzi, il 24 maggio, ha fallito per la seconda volta di fila l’ingresso in Champions.
"Da milanista speravo che lo scorso anno la squadra riuscisse ad arrivare in Champions. A un certo punto ho anche pensato che potesse lottare per lo scudetto. Poi il calcio è così...".
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