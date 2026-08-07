Amorim sulla partita di domani: "Leao, Modric e Ramos giocheranno di più, non ne se insieme"

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Alla vigilia della sfida contro il Chelsea a Giacarta, Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa presentando vari temi legati al suo Milan

Alla vigilia della seconda partita di questa tournée tra Asia e Oceania, Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il - nuovo - Chelsea di Xabi Alonso. Di seguito le sue dichiarazioni riprese dai colleghi de La Gazzetta dello Sport.

Sulla squadra che schiererà domani

"Leao, Modric e Ramos giocheranno di più rispetto alla prima gara. Non so se li utilizzerò tutti insieme, ma non abbiamo molte partite prima dell'inizio della stagione e contemporaneamente dobbiamo gestire i carichi di lavoro. Cercherò quindi di schierare due formazioni equilibrate. Alcuni, come nella partita precedente, giocheranno circa 60 minuti. Leao, Modric, De Winter e altri ne disputeranno 45 perché hanno fatto due allenamenti, una partita e ora torneranno subito in campo".





