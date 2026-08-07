De Winter e i suoi obiettivi stagionali: "L'importante è aiutare la squadra nella maniera possibile"

vedi letture

Al fianco di Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa da Giacarta anche Koni De Winter alla vigilia della sfida contro il Chelsea

Alla vigilia della sfida contro il Chelsea, valida per la seconda amichevole di questa pre season del Diavolo tra Asia e Oceania, al fianco di Ruben Amorim in conferenza stampa ha parlato anche un giocatore del Milan, Koni De Winter. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sei arrivato da 7 giorni, quali sono le prime sensazioni

"È stato bello tornare e vedere i miei compagni e i nuovi giocatori. C'è un nuovo allenatore, il modo di giocare è cambiato un poco, ma è nostro lavoro adattarci e dare il meglio".

Sul suo obiettivo per questa stagione

"Per me l'importante è aiutare la squadra nella maniera migliore possibile ed ascoltare l'allenatore. Questo è il mio obiettivo per questa stagione".