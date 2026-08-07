Jashari sugli obiettivi stagionali del Milan: "Non è il momento di parlare di scudetto: bisogna costruire una mentalità vincente"

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Dal ritiro del Milan in quel di Giacarta il centrocampista del Diavolo Ardon Jashari ha rilasciato un'intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport

Direttamente dal ritiro del Milan in quel di Giacarta, il centrocampista rossonero e della Nazionale svizzera Ardon Jashari è stato intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport. Di seguito le dichiarazioni dello svizzero.

Qual è l'obiettivo della stagione?

"Vincere tanti incontri. Anzi, vincere ogni incontro perché questa deve essere la mentalità con cui entreremo in campo. Se lo laremo, saremo in vetta alla classifica. Adesso però non è il momento di parlare di scudetto: bisogna costruire una mentalità vincente e divertirci giocando a calcio. Sono sicuro che, se riusciremo a mettere insieme queste due cose, avremo tutto quello che serve per toglierci delle soddisfazioni".

Il suo primo anno in rossonero è stato difficile anche a causa dell'infortunio. Nel 2026-27 vedremo il vero Jashari?

"La scorsa stagione è stata la mia prima con il Milan e in Italia. In più c'è stato l'infortunio al perone e le cose non sono andate come mi aspettavo perché ho giocato poco. Non erano queste le mie aspettative appena arrivato... Adesso voglio solo esprimermi al massimo e per riuscirci ho bisogno di un'opportunità e di continuità, così da poter mostrare ciò di cui sono capace. Quando sarò al top, sono sicuro che renderò felici i tifosi e aiuterò la squadra con le mie qualità. Spero che ci divertiremo tutti insieme".