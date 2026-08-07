De Winter su Amorim: "Il modo di giocatore è cambiato un poco, ma è nostro lavoro adattarci al meglio"
Alla vigilia della sfida contro il Chelsea, valida per la seconda amichevole di questa pre season del Diavolo tra Asia e Oceania, al fianco di Ruben Amorim in conferenza stampa ha parlato anche un giocatore del Milan, Koni De Winter. Di seguito le sue dichiarazioni.
Sei arrivato da 7 giorni, quali sono le prime sensazioni
"È stato bello tornare e vedere i miei compagni e i nuovi giocatori. C'è un nuovo allenatore, il modo di giocare è cambiato un poco, ma è nostro lavoro adattarci e dare il meglio".
Sul nuovo modo di interpretare la linea difensiva
"Nuovo allenatore e nuovo modo di giocare, quindi ci dobbiamo adattare e fare il meglio".
Sulle ambizioni della squadra
"Non sono venuto troppo tempo fa ma penso che il Milan abbia la pressione di vincere titoli e campionato. Stiamo lavorando per questo, ed è bella questa sensazione che stiamo lavorando per grandi obiettivi e il fatto che la gente si aspetti tanto da noi".
Sul suo obiettivo per questa stagione
"Per me l'importante è aiutare la squadra nella maniera migliore possibile ed ascoltare la squadra. Questo è il mio obiettivo per questa stagione".
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