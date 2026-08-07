Jashari su Amorim: "Sono arrivato da poco, ma credo di aver capito un po' l'idea di gioco che vuole proporre. Ho buone sensazioni"
Direttamente dal ritiro del Milan in quel di Giacarta, il centrocampista rossonero e della Nazionale svizzera Ardon Jashari è stato intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport. Di seguito le dichiarazioni dello svizzero.
Nuovo è anche l'allenatore del Milan, Ruben Amorim.
"Sono arrivato da poco, ma credo di aver capito almeno un po' l'idea di gioco che vuole proporre. A me piace un calcio con grande intensità e penso che possiamo metterlo in pratica perché ne abbiamo le qualità. Il Milan deve giocare in questo modo e vincere".
Rispetto allo scorso anno sarà una rivoluzione.
"Ognuno ha il proprio modo di giocare e nutro un grande rispetto per Allegri, un allenatore che in Italia ha vinto sei scudetti. Se presseremo alti e proveremo a controllare la gara, ho buone sensazioni".
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