Ruben Amorim avvisa: "La prossima settimana dovrò prendere delle decisioni"

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Alla vigilia della sfida contro il Chelsea a Giacarta, Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa presentando vari temi legati al suo Milan

Alla vigilia della seconda partita di questa tournée tra Asia e Oceania, Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il - nuovo - Chelsea di Xabi Alonso. Di seguito le sue dichiarazioni riprese dai colleghi de La Gazzetta dello Sport.

Contro il Chelsea Amorim si aspetta dei miglioramenti

"Mi aspetto di fare bene sulle palle inattive, un aspetto sul quale dobbiamo lavorare ed è importante affrontare una squadra inglese perché sotto questo punto di vista, loro sono molto forti. Poi c'è l'aspetto fisico: il calcio inglese è un po' diverso da quello italiano, ma noi vogliamo crescere anche fisicamente. Credo che soffriremo un po' di più dal punto di vista atletico e penso che, in questo momento, sia una cosa positiva. Proveremo anche alcune situazioni e valuteremo diversi giocatori tra cui Comotto e Diawara. La prossima settimana dovrò prendere delle decisioni: come potete vedere il gruppo è molto numeroso e siamo arrivati al momento in cui ho bisogno di raccogliere il maggior numero possibile di informazioni per fare le scelte giuste. Credo inoltre che dobbiamo migliorare con il pallone e crescere soprattutto nell'uno contro uno perché, se vogliamo pressare alti, dobbiamo essere davvero forti nei duelli individuali. Vogliamo anche mettere alcuni giocatori nelle condizioni di continuare a giocare bene con il pallone anche quando sono stanchi. Questo è l'obiettivo del precampionato: preparare fisicamente i calciatori a giocare nel modo che piace a noi, unendo l'aspetto tattico, quello tecnico e le varianti necessarie per affrontare ogni partita, perché ogni avversario è diverso. Non abbiamo molto tempo e non abbiamo tante partite. Per questo dobbiamo fare tutto più velocemente di quanto normalmente sarebbe necessario. Ma è anche una sensazione molto bella ed entusiasmante vedere ancora Camarda in campo, vedere Comotto e dare minuti a De Winter sul quale ho grandi aspettative perché penso sia un ottimo giocatore. Più che concentrarmi sull'avversario, in questa partita voglio vedere cose nuove dalla mia squadra e prepararla nel modo migliore per arrivare pronta alla gara contro il Torino".