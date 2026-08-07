News MN - Verso il Chelsea: allenamento aperto a Giacarta alle 19

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Il Milan si allenerà oggi a Giacarta con una seduta aperta al pubblico alle ore 19

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan lavorerà questa sera alle 19, ore indonesiane, con una seduta di allenamento aperta al pubblico. Per Ruben Amorim sarò l'ultima occasione per valutare la condizione della squadra e provare le soluzioni tattiche in vista dell'amichevole di domani contro il Chelsea.

Grande curiosità anche per le possibili indiciazioni sulla formazione e per le scelte relative ai giocatori ancora in bilico sul mercato, Leao su tutti, che domani dovrebbe avere più spazio rispetto alla sfida contro l'Inter. Un test importante, dunque, anche per avvicinarsi al prossimo appuntamento della pre season, in programma il giorno di ferragosto a Breslavia (Polonia) contro il Manchester United.

di Antonio Vitiello