MN - Verso il Chelsea: allenamento aperto a Giacarta alle 19
Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan lavorerà questa sera alle 19, ore indonesiane, con una seduta di allenamento aperta al pubblico. Per Ruben Amorim sarò l'ultima occasione per valutare la condizione della squadra e provare le soluzioni tattiche in vista dell'amichevole di domani contro il Chelsea.
Grande curiosità anche per le possibili indiciazioni sulla formazione e per le scelte relative ai giocatori ancora in bilico sul mercato, Leao su tutti, che domani dovrebbe avere più spazio rispetto alla sfida contro l'Inter. Un test importante, dunque, anche per avvicinarsi al prossimo appuntamento della pre season, in programma il giorno di ferragosto a Breslavia (Polonia) contro il Manchester United.
di Antonio Vitiello
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan