PHOTOGALLERY - Immagini e dettagli del nuovo third kit targato Puma

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La Photogallery dei dettagli del nuovo third kit del Milan per la stagione 2026/2027 targato Puma

Nella mattinata di oggi il Milan ha presentato il nuovo third kit per la stagione 2026/2027 targato Puma. A differenza delle ultime due stagioni, dove sono stati utilizzati colori "nuovi" e per certi versi inusuali per il Diavolo, soprattutto quello della divisa 2024/25, il club rossonero è tornato al più classico dei neri con dettagli in rosso per una "new light". Di seguito le immagini più belle della nuova maglia del Milan: