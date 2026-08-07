Gila rientra in Italia per recuperare dall'infortunio: obiettivo Manchester United
Mario Gila è rientrato in Italia per completare il programma personalizzato dopo l'indurimento al retto femorale accusato in amichevole contro il Celtic
Mario Gila è rientrato in Italia per completare il programma personalizzato dopo l'indurimento al retto femorale accusato in amichevole contro il Celtic lo scorso 25 luglio. Il difensore spagnolo dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo alla ripresa dei lavori a Milanello, con l'obiettivo di essere disponibile per l'ultima amichevole del precampioanto.
Il Milan affronterà il Manchester United il 15 agosto a Breslavia, appuntamento nel quale Mario GIla punta ad esserci. Qualora così non fosse, il suo ritorno in campo sarebbe posticipato per la prima giornata di campionato contro il Torino.
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