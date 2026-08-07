Jashari criptico su Allegri: "Grande rispetto per il mister, ma ognuno ha le sue idee..."
Ai microfoni di Sky Sport, Ardon Jashari è intervenuto direttamente dal ritiro del Milan a Giacarta. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:
"Con mister Amorim si respira aria nuova, una nuova energia anche se per ora non ho avuto ancora il tempo di adattarmi al suo calcio. Mi piace però, è un'idea di gioco che si adatta anche a quello che ho fatto in passato visto che in Belgio ho già giocato in un centrocampo a due. Quello che vuole il mister è un gioco dominante e di intensità, mi piace giocare così perchè dobbiamo dominare le partite per vincere, siamo il Milan e abbiamo le capacità per farlo."
Su Allegri
"Ho grande rispetto per il mister, che in Italia ha vinto tantissimo. Credo che ognuno abbia le proprie idee e il proprio modo di esprimere il calcio, va bene così".
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