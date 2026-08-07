Inzaghi crede in Ramos: "Si muove bene e ha il gol nel sangue. Speriamo che la 9 gli porti fortuna"

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Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, Filippo Inzaghi ha parlato di Milan direttamente da Perth in tournée con il suo Palermo

L'ex attaccante del Milan, oggi allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi è stato intervistato in quel di Giacarta dai colleghi de La Gazzetta dello Sport. Di seguito alcuni estratti del suo intervento alla rosea.

I rossoneri sono ripartiti da Amorim.

"Mi auguro che il Milan, con il nuovo allenatore e i nuovi acquisti importanti che ha fatto, possa competere fino alla fine. La storia insegna che i rossoneri devono stare a quei livelli".

"Molto equilibrato. L’Inter parte davanti a tutti perché ha vinto lo scudetto e ha una squadra molto attrezzata. La Juventus sta completando molto bene la rosa e anche il Napoli ha un organico importante"."Lui e Gila sono bei rinforzi. Il portoghese si muove bene e ha il gol nel sangue. Speriamo che quest’anno l’attaccante sia quello giusto e che quella maglia numero 9 gli porti fortuna"."Su queste cose si scherza anche troppo e spero che Ramos faccia bene, così chiudiamo il discorso".