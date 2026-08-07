Inzaghi crede in Ramos: "Si muove bene e ha il gol nel sangue. Speriamo che la 9 gli porti fortuna"
MilanNews.it
Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, Filippo Inzaghi ha parlato di Milan direttamente da Perth in tournée con il suo Palermo
L'ex attaccante del Milan, oggi allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi è stato intervistato in quel di Giacarta dai colleghi de La Gazzetta dello Sport. Di seguito alcuni estratti del suo intervento alla rosea.
I rossoneri sono ripartiti da Amorim.
"Mi auguro che il Milan, con il nuovo allenatore e i nuovi acquisti importanti che ha fatto, possa competere fino alla fine. La storia insegna che i rossoneri devono stare a quei livelli".
Che campionato si aspetta?
"Molto equilibrato. L’Inter parte davanti a tutti perché ha vinto lo scudetto e ha una squadra molto attrezzata. La Juventus sta completando molto bene la rosa e anche il Napoli ha un organico importante".
Le piace Gonçalo Ramos?
"Lui e Gila sono bei rinforzi. Il portoghese si muove bene e ha il gol nel sangue. Speriamo che quest’anno l’attaccante sia quello giusto e che quella maglia numero 9 gli porti fortuna".
Dopo di lei solo a Giroud ha sconfitto la “maledizione” della 9 rossonera...
"Su queste cose si scherza anche troppo e spero che Ramos faccia bene, così chiudiamo il discorso".
Pubblicità
News
Le lacrime di Paolo. I fischi a Cardinale (e Scaroni). Il mercato immobile. Leao, se va pazienza, se resta è megliodi Luca Serafini
Le più lette
2 Amorim: "Settimana prossima dovrò prendere delle decisioni. Nel calcio di tempo non c'è, però voglio fare le cose giuste al momento giusto"
3 Le lacrime di Paolo. I fischi a Cardinale (e Scaroni). Il mercato immobile. Leao, se va pazienza, se resta è meglio
4 Jashari: "Mai pensato di lasciare il Milan. Rispetto Allegri però a me piace giocare ad alta intensità e l'idea di Amorim mi dà buone sensazioni"
Primo Piano
Franco OrdineLa gigantesca lezione di Baresi non può durate solo un giorno. Amorim, occhio alle contromosse
Antonio VitielloPrimo PianoL'ultimo saluto al Capitano. Rebus Leao: cosa sta succedendo. I rinforzi sul mercato...
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com