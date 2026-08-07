Leao destinato a restare, Agresti:" Con lui non sai mai ciò che ti capita..."

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Romeo Agresti ha parlato di Milan sulle frequenze di RadioRadio

Intervenuto sulle frequenze di RadioRadio Romeo Agresti ha parlato del nuovo Milan di Ruben Amorim, cantiere ancora aperto a neanche un mese dalla fine del calciomercato. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Sta nascendo un Milan che ha fatto due investimenti importanti. Mi piace molto Gila, è un difensore che può fare la differenza ed è un acquisto importante. poi c’è Gonçalo Ramos. Inzaghi dice di puntare su di lui: è vero che il Milan non può fare altro, ma penso a prescindere che possa essere il centravanti che il Milan cercava. Manca ancora qualcosa ad Amorim, soprattutto sugli esterni. Chi c’è ora desta perplessità. E poi c’è la questione Leao, che mi sembra sia destinato a restare. Con lui non sai mai ciò che ti capita… penso che il Milan sia competitivo per la Champions".