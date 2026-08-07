Padovan sul mercato del Milan: "Tutto dipende da Leao. Se resta c'è bisogno che cambi per quanto riguarda la continuità"
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Giancarlo Padovan ha parlato di Milan sulle frequenze di RadioRadio
Intervenuto sulle frequenze di RadioRadio Giancarlo Padovan ha parlato del nuovo Milan di Ruben Amorim, cantiere ancora aperto a neanche un mese dalla fine del calciomercato. Di seguito le sue dichiarazioni:
"Tutto dipende da Leao. Se va è un discorso, se resta c’è bisogno che cambi per quanto riguarda la continuità. Amorim ora fa scelte precise, soprattutto su chi c’è bisogno: c’è bisogno sugli esterni, anche di una punta di riserva di buona qualità. Per il resto la squadra è quasi completata, competitiva per i posti champions. Secondo me Amorim ci stupirà come aveva fatto in Portogallo".
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