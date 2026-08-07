Padovan sul mercato del Milan: "Tutto dipende da Leao. Se resta c'è bisogno che cambi per quanto riguarda la continuità"

Padovan sul mercato del Milan: "Tutto dipende da Leao. Se resta c'è bisogno che cambi per quanto riguarda la continuità"MilanNews.it
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Ieri alle 15:20News
di Lorenzo De Angelis
Giancarlo Padovan ha parlato di Milan sulle frequenze di RadioRadio

Intervenuto sulle frequenze di RadioRadio Giancarlo Padovan ha parlato del nuovo Milan di Ruben Amorim, cantiere ancora aperto a neanche un mese dalla fine del calciomercato. Di seguito le sue dichiarazioni: 

"Tutto dipende da Leao. Se va è un discorso, se resta c’è bisogno che cambi per quanto riguarda la continuità. Amorim ora fa scelte precise, soprattutto su chi c’è bisogno: c’è bisogno sugli esterni, anche di una punta di riserva di buona qualità. Per il resto la squadra è quasi completata, competitiva per i posti champions. Secondo me Amorim ci stupirà come aveva fatto in Portogallo". 