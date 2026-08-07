Ramos si mostra sorridente e concentrato sui social: "Nuova stagione, nuova squadra, nuova casa"
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Gonçalo Ramos ha pubblicato sui social un recap di questa prima settimana da giocatore del Milan
Raggiunta la squadra in tournée lo scorso 29 luglio insieme a Rafael Leao, Gonçalo Ramos si è subito messo a disposizione di Ruben Amorim e compagni, collezionando anche i primi minuti in maglia Milan in occasione del derby dell'altro giorno che si è giocato a Perth.
Entusiasta per questa nuova esperienza in carriera, il portoghese si è mostrato sui social sorridente ma soprattutto concentrato, avendo postato un carosello di foto nella maggior parte delle quasi è stato ritratto durante una delle sedute di allenamento che si sono svolte in Australia. Per rendere il tutto ancora più coinvolgente, in didascalia Ramos ha scritto: "Nuova stagione, nuova squadra, nuova casa"
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