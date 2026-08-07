Jashari elogia Modric: "Vorrei giocare più spesso con lui, è un esempio per tutti noi"

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Questo un interessante estratto delle parole del centrocampista svizzero del Milan Ardon Jashari ai microfoni di Sky Sport

Ai microfoni di Sky Sport, Ardon Jashari è intervenuto direttamente dal ritiro del Milan a Giacarta. Un estratto delle sue considerazioni:

Una nuova energia

"Si respira aria nuova con mister Amorim, una nuova energia anche se per ora non ho avuto ancora il tempo di adattarmi al suo calcio. Mi piace però, è un'idea di gioco che si adatta anche a quello che ho fatto in passato visto che in Belgio ho già giocato in un centrocampo a due. Quello che vuole il mister è un gioco dominante e di intensità, mi piace giocare così perchè dobbiamo dominare le partite per vincere, siamo il Milan e abbiamo le capacità per farlo."

Il rapporto con Modric

"Già contro l'Inter ho avuto buone sensazioni con lui, spero di giocare tanto insieme a Luka visto che l'anno scorso non è stato possibile. Lui vuole vincere sempre, è nel suo DNA e questo lo trasmette ogni giorno anche a noi. Non è normale avere la sua età e avere quella mentalità, quella voglia di andare sempre al massimo. E' un esempio per tutti noi e lo dimostra ogni giorno".