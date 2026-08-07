Soulé-Milan, binomio che convince Calamai: "Sarebbe la pedina giusta per alzare il livello del reparto offensivo"

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Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale su TMW Luca Calamai ha parlato di Milan e Leao

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha parlato di Milan e della delicata situazione legata al futuro di Rafael Leao, che arrivato al 7 di agosto starebbe addirittura valutando la possibilità di restare in rossonero:

"Comprendo la difficoltà del Milan a trovare soldi attraverso le cessioni. Ramos e Gila sono stati investimenti importanti e “pesanti”. Si parla di quasi cento milioni. Ed è normale che oggi la dirigenza rossonera si trovi a dover prendere atto che non arriverà un fiume di soldi per Leao. Di offerte gradite al portoghese e alla società non ne sono arrivate.Ma la scelta di riportare Leao dentro il progetto Amorim la trovo un clamoroso autogol. E’ come riportare il Milan nei problemi del passato. Il mercato è ancora lungo. Vedremo. Credo che l’ideale per il Milan sarebbe vendere il portoghese e puntare su Soulè, in uscita dalla Roma. Lui sarebbe la pedina giusta per alzare il livello del reparto offensivo. Ma è chiaro che la dirigenza può pensare a questa operazione solo se arriveranno i soldi di Leao. Soldi che, almeno in questo momento, sono poco più che una speranza. Ma riproporre il portoghese sarebbe un rischio".