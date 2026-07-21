Calciomercato The Athletic: l'Aston Villa avanza per Estupinan. Tutto fatto col giocatore, manca l'accordo col Milan

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Secondo quanto riportato da Jacob Tanswell, giornalista di The Athletic, l'Aston Villa "sta avanzando - si legge - nelle trattative per ingaggiare il terzino sinistro Pervis Estupinan dal Milan. Non si prevedono ostacoli riguardo agli accordi personali; i due club stanno ora discutendo l'importo del trasferimento. Il Villa conta sul ventottenne per sostituire Lucas Digne, che si è sottoposto alle visite mediche in vista del suo passaggio al PSG per 8 milioni di sterline".

La chiamata di Emery

Negli scorsi giorni, ha rivelato MilanNews.it, Unai Emery ha chiamato Estupinan e lo ha convinto ad accettare il progetto, poi il resto è stato fatto con la sua agenzia. Jorge Mendes si è messo al lavoro e ha trovato l’accordo verbale con la società di Birmingham. Il laterale del Milan ha deciso di tornare a giocare con l’allenatore che aveva avuto nell’esperienza in Spagna, quando era al Villarreal. I due si conoscono bene, hanno condiviso lo spogliatoio, hanno lavorato dal 2020 al 2022 e Pervis ha collezionato ben 74 presenze totali tra campionato e coppe in quel Villarreal, anche se non era un titolare fisso perché si alternava con Alfonso Pedraza. La ciliegina sulla torta è arrivata in Europa League. Insieme hanno vinto la finale contro il Manchester United ai calci di rigore proprio nella stagione 2020-21.