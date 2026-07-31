Massaro saluta Baresi: "Per il mondo eri il Capitano, una leggenda del calcio. Per me eri Franco, l'amico con cui ho condiviso anni indimenticabili"

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Daniele Massaro, ex compagno di squadra di Franco Baresi nel Milan e in Nazionale, ha salutato l'ex Capitano rossonero con un bel messaggio sui social

Daniele Massaro, ex compagno di squadra di Franco Baresi nel Milan e in Nazionale, ha pubblicato questo toccante messaggio su Instagram per ricordare l'amico scomparso nelle scorse ore: "È difficile trovare le parole quando se ne va una persona che ha fatto parte della tua vita. Per il mondo eri il Capitano, una leggenda del calcio. Per me eri Franco. L'amico con cui ho condiviso anni indimenticabili, emozioni che solo chi ha vissuto uno spogliatoio può comprendere, momenti che il tempo non cancellerà mai. Oggi il dolore è grande, ma ancora più grande è la gratitudine per averti avuto accanto lungo un tratto del mio percorso.

Resteranno i ricordi, le risate, gli abbracci, i silenzi, il rispetto reciproco e tutto ciò che non può essere raccontato in una fotografia. Ciao Franco, amico mio. Riposa in pace. 6xsempre libero".