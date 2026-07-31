Bournemouth, oggi visite mediche e firma per Antonio Silva
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Antonio Silva, accostato spesso anche al Milan nelle scorse settimane, diventerà nelle prossime ore un nuovo giocatore del Bournemouth.
Nelle prossime ore, Antonio Silva diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del Bournemouth: il difensore, che arriverà a titolo definitivo per 25 milioni di euro più cinque milioni di bonus dal Benfica, sosterrà oggi le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto. Il suo nome è stato accostato nelle scorse settimane anche al Milan, ma in realtà non lo ha mai cercato.
Scrive Fabrizio Romano sul suo canale WhatsApp: "Finisce la telenovela Antonio Silva: oggi visite e firme da nuovo giocatore del Bournemouth. 25 milioni fissi, 5 di bonus per il difensore portoghese. Il Milan non è mai stato interessato nonostante tante voci su trattative e accordi".
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