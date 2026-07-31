FIGC, disposto un minuto di raccoglimento in memoria di Franco Baresi prima delle gare amichevoli in programma in Italia nella giornata odierna e nel fine settimana

FIGC, disposto un minuto di raccoglimento in memoria di Franco Baresi prima delle gare amichevoli in programma in Italia nella giornata odierna e nel fine settimanaMilanNews.it
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Oggi alle 15:23News
di Enrico Ferrazzi

Come scrive il sito della FIGC, il presidente Giovanni Malagò ha disposto che prima delle gare amichevoli in programma in Italia nella giornata odierna e nel fine settimana venga osservato un minuti di raccoglimento per ricordare Franco Baresi, ex Capitano del Milan scomparso nelle scorse ore. 

"Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha disposto un minuto di raccoglimento in memoria di Franco Baresi da osservare prima di tutte le gare amichevoli in programma in Italia nella giornata odierna e nel fine settimana" scrive il sito ufficiale della FIGC. 