Real Madrid, Mastantuono è fuori dal gruppo squadra perché deve partire in prestito
MilanNews.it
Franco Mastantuono è stato messo fuori squadra in quanto deve partire in prestito. L'argentino è stato accostato anche al Milan
Il Milan è alla ricerca di rinforzi per la trequarti e un nome che è stato accostato nelle ultime ore ai rossoneri è quello di Franco Mastantuono, talento classe 2007 del Real Madrid. Dal ritiro dei Blancos, arriva una novità importante sull'argentino che, come riporta Fabrizio Romano sul suo canale WhatsApp, è stato messo fuori dal gruppo in quanto deve partire in prestito.
Scrive Romano: "Real Madrid, da oggi Franco Mastantuono è fuori dal gruppo squadra perché deve partire in prestito. Decisione presa: non partirà neanche col Real per l’Austria. Fiorentina all’assalto da settimane, la Roma si è mossa; ci sono anche club francesi e spagnoli".
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