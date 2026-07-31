Anche Del Piero si aggiunge al ricordo di Baresi: "Grazie per quello che ci hai insegnato, sul campo e fuori"

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Anche Alessandro Del Piero ha voluto ricordare sui propri profili social Franco Baresi, scomparso questa mattina all'età di 66 anni

All'età di 66 anni è questa mattina venuto a mancare Franco Baresi, storico capitano del Milan e leggenda del calcio italiano e mondiale. Sui propri canali social un altro storico capitano, ma della Juventus, Alessandro Del Piero, si è unito al ricordo del "Piscinin" scrivendo sui propri profili social questo messaggio: "Grazie Franco per quello che ci hai insegnato, sul campo e fuori dal campo, con la tua leggendaria carriera. Una bandiera è per sempre. Ps. Aggiungo: 39 volte grazie. Gli juventini capiranno".

Quel post credit di Del Piero fa riferimento al 7 marzo 1990, quando Franco Baresi depositò 39 rose rosse sotto il Settore Z dello stadio Heysel di Bruxelles, sfidando i divieti delle autorità locali, in ricordo dei tifosi della Juventus morti in una delle stragi più crude della storia del calcio europeo e mondiale.