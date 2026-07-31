Galliani ricorda Baresi: "Oggi è un giorno di immensa tristezza. Franco è stato un campione, nella vita e nello sport"

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Il senatore di Forza Italia ed ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani ha ricordato Franco Baresi con un comunicato ufficiale

Con un comunicato pubblicato da Forza Italia, il senatore ed ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani ha così ricordato Franco Baresi, storico capitano rossonero scomparso questa mattina all'età di 66 anni:

“È un giorno di immensa tristezza per il calcio italiano, e per me in particolare. Ho condiviso con Franco, capitano coraggioso di una delle squadre più forti di tutti i tempi, momenti leggendari per i colori rossoneri, ne ho apprezzato le doti umane, la lealtà, il rispetto per l’avversario e, ovviamente, un talento calcistico straordinario. Franco è stato un campione, nella vita e nello sport, uno dei simboli più autentici di un club, che, grazie al presidente Berlusconi, è stato per anni sul tetto del mondo. In questo momento di autentica commozione, va il mio cordoglio alla moglie Maura e ai figli Edoardo e Giannandrea, ma anche alla grande famiglia milanista. Quel popolo rossonero al quale Franco, con il suo enorme talento, ha regalato tante gioie nel corso della sua esistenza terrena”.