Romario: "Posso dirlo con certezza: Baresi era il giocatore più difficile da superare. Oggi il calcio è più triste"

vedi letture

Romario, ex calciatore brasiliano, si è così espresso sui suoi canali social ricordando Franco Baresi, contro cui giocò la finale del Mondiale di Usa 1994.

Romario, ex calciatore brasiliano, si è così espresso sui suoi canali social ricordando Franco Baresi, contro cui giocò la storica finale del Mondiale di Usa 1994: "Ragazzi, oggi il calcio è diventato più triste con la morte di Franco Baresi. Quando giocavo per PSV, ho affrontato due volte il Milan e ho già visto che passare con Baresi è stato difficile. Più tardi, ci siamo incontrati di nuovo nella finale del Mondiale del 1994, uno dei giochi più importanti della nostra vita. Posso dire con fiducia: era il giocatore più difficile che abbia mai affrontato nella mia carriera. Nel 97, ho avuto l'onore di partecipare alla sua partita di addio. Il ragazzo era su un altro livello! Era un simbolo del Milan e della squadra nazionale italiana. Uno dei migliori difensori centrali della storia. Ho il mio rispetto per tutto ciò che ha fatto per il calcio e il mio affetto per la sua famiglia e i suoi amici. Che Dio lo accoglia in pace. Grazie, Baresi".

Le note ufficiali del Milan

Sul sito ufficiale di AC Milan, si legge una nota ufficiale del club rossonero riguardante la scomparsa di Franco Baresi, eterno ed indimenticabile capitano del club: "Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima. Ma tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all'altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo. Franco ci ha lasciati, dopo averci regalato solo pochi mesi fa l'ultima grande, orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo, per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica. Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre".

In una nota precedente, invece, l'annuncio della scomparsa era stato così formulato: "La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a sé stesso in un'ora così dura".