Ancelotti rende omaggio a Baresi: "Rimarrai per sempre il mio capitano"

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Anche Carlo Ancelotti si aggiunge alla lunghissima lista di ex compagni che ricordano con amore ed emozione Franco Baresi

Franco Baresi si è spento questa mattina all'età di 66 anni, lasciando nel cuore di tutti i tifosi del Milan, di tutti gli amanti dello sport e, soprattutto, di tutti i calciatori che hanno avuto la fortuna di giocare con lui, un vuoto incolmabile, ma anche un orgoglio inscalfibile per aver condiviso con lui momenti importanti indossando la stessa maglia rossonera. Carlo Ancelotti, ex centrocampista del Milan e poi allenatore, ha ricordato così lo storico Capitano con la numero 6: "Rimarrai per sempre il mio capitano.

RIP".