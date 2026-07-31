Boban: "Oggi piange tutto il calcio, anche quello mondiale. Baresi è stato uno dei più grandi difensori della storia"

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Zvonimir Boban ha definito Franco Baresi come uno uno dei più grandi difensori della storia

Zvonimir Boban, ex compagno di squadra di Franco Baresi al Milan, ha parlato così a SkySport24 dell'ex Capitano rossonero scomparso nelle scorse ore: "Oggi piange tutto il calcio, anche quello mondiale. Baresi è stato uno dei più grandi difensori della storia, è stato la bandiera del Milan insieme a Rivera e Maldini. E' stato il mio Capitano e un mio amico. Era un leader assoluto, silenzioso, ma bastava uno sguardo per farti capire cosa stavi sbagliando. Il mio primo impatto con Baresi al Milan? Mi fece capire che dovevo fare il massimo per meritare di stare lì. Ti dovevi guadagnare tutto. Avevo un rispetto enorme per Baresi. Nel Milan ha vnto tutto, il suo rammarico è sicuramente il Mondiale del 1994.

La finale di Champions del 1994 senza Baresi? Ovvio che eravamo preoccupati, ma poi abbiamo pensato solo alla partita. C'erano Maldini e Filippo Galli, poi Panucci e Tassotti, quindi eravamo tranquilli. C'era il dispiacere di non averlo con noi, ma non avevamo paura. Ci tengo ad abbracciare tutta la sua famiglia e voglio mandare un particolare abbraccio a Daniele Massaro".