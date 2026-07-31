Tutta la tristezza di Seba Rossi per la scomparsa di Baresi: "Sono in un letto di lacrime. Franco era il mio capitano"

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Sebastiano Rossi, ex portiere rossonero, ha ricordato Franco Baresi, suo ex compagno di squadra al Milan

E' un Sebastiano Rossi devastato quello che ha parlato brevemente ai microfoni di tuttomercatoweb.com per ricordare Franco Baresi, suo ex compagno di squadra del Milan scomparso nelle scorse ore. Ecco le sue parole: "Sono in un letto di lacrime. Franco era una persona forte, una persona che mi ha stimato e mi ha custodito. Franco era il mio capitano, un ragazzo d'oro".

Questa la nota del Milan che questa mattina ha annunciato la scomparsa di Franco Baresi: "Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima. Ma tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all'altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo. Franco ci ha lasciati, dopo averci regalato solo pochi mesi fa l'ultima grande, orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo, per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica. Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre".