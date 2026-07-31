VIDEO - Mediaset rende disponibile per tutti la partita d'addio di Franco Baresi
MilanNews.it
Nel giorno della sua scomparsa, Mediaset ha reso disponibile per tutti (CLICCA QUI) la partita di addio al calcio integrale di Franco Baresi. Era il 28 ottobre '97 e a San Siro andava in scena una partita da sogno per omaggiare Il Capitano del Milan dopo una carriera inimmaginabile. Per omaggiarlo presenti van Basten, Gullit, Baggio, Vialli, Ancelotti, Zico, Romario e tanti altri fenomeni di un calcio che non c'è più.
Un'ora e trentasei di ricordi, commozione e gioia. C'è chi conosce tutto a memoria, chi lo vedrà per la prima volta: rimane sempre un bel modo per omaggiare l'eterno capitano rossonero.
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
Pubblicità
News
Franco, Pallone d’oro in cielo. Cardinale ancora non ha capito. Sul mercato serve una scossa. Che farsa la presentazione di Mancini...di Luca Serafini
Le più lette
1 LIVE MN - Franco Baresi, 6 per sempre: martedì i funerali a Milano. I messaggi: l'omaggio a Perth, Maldini da figlio, Leao e Cardinale ricordano l'eredità
2 Franco, Pallone d’oro in cielo. Cardinale ancora non ha capito. Sul mercato serve una scossa. Che farsa la presentazione di Mancini...
3 "Leao aveva il Galatasaray in mente fin dall'inizio, stiamo considerando seriamente questo trasferimento": le ultime dalla Turchia
29/07 Mancini: «Pentito di aver lasciato tre anni fa, adesso torniamo a far giocare bene la Nazionale»
Primo Piano
Primo PianoLIVE MN - Franco Baresi, 6 per sempre: martedì i funerali a Milano. I messaggi: l'omaggio a Perth, Maldini da figlio, Leao e Cardinale ricordano l'eredità
Primo PianoESCLUSIVA MN - Bergomi: "Franco è stato un avversario leale e fortissimo. Ha il rispetto di tutto il mondo"
Franco OrdineEcco il futuro di Paolo Maldini. Riprendereste davvero questo Theo? Mercato fermo ma è così per tutti
Carlo PellegattiIo e l’Intelligenza Artificiale. Due chiacchiere e qualche consiglio a un mese dalla fine del mercato
Antonio VitielloPrimo PianoBlitz per Leao: ore cruciali. Milan: c'è un problema cessioni. Il senso di prendere Maldini e poi limitarlo? Che figuraccia
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com