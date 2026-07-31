VIDEO - Mediaset rende disponibile per tutti la partita d'addio di Franco Baresi

VIDEO - Mediaset rende disponibile per tutti la partita d'addio di Franco BaresiMilanNews.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 20:20News
di Manuel Del Vecchio

Nel giorno della sua scomparsa, Mediaset ha reso disponibile per tutti (CLICCA QUI) la partita di addio al calcio integrale di Franco Baresi. Era il 28 ottobre '97 e a San Siro andava in scena una partita da sogno per omaggiare Il Capitano del Milan dopo una carriera inimmaginabile. Per omaggiarlo presenti van Basten, Gullit, Baggio, Vialli, Ancelotti, Zico, Romario e tanti altri fenomeni di un calcio che non c'è più. 

Un'ora e trentasei di ricordi, commozione e gioia. C'è chi conosce tutto a memoria, chi lo vedrà per la prima volta: rimane sempre un bel modo per omaggiare l'eterno capitano rossonero.