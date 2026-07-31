Addio a Franco Baresi, il calcio italiano si ferma: disposto un minuto di raccoglimento

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Il calcio italiano si ferma in onore e memoria di Franco Baresi, storico capitano rossonero scomparso oggi all'età di 66 anni

Il Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, stringendosi alla famiglia dell'eterno 6 rossonero e al Milan. Il presidente Valentina Battistini, il Consiglio Direttivo e l'intero CRL hanno ricordato l'ex capitano rossonero come un'icona del calcio italiano e mondiale.

Il presidente della FIGC Giovani Malagò ha inoltre disposto un minuto di raccoglimento prima di tutte le amichevoli in programma in Italia nella giornata odierna e durante il fine settimana.