La Premier Australia Occidentale sui social: "La scomparsa di Baresi rappresenta una perdita enorme per il calcio mondiale"

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Anche la Premier dell'Australia Occidentale Rita Saffioti si è unita nel ricordo di Franco Baresi, eterno capitano del Milan scomparso oggi

Con un bel post pubblicato sui propri canali social, la Premier dell'Australia Occidentale Rita Saffioti si è unita al ricordo dell'eterno capitano del Milan Franco Baresi scrivendo:

"ADDIO, FRANCO BARESI La scomparsa di Franco Baresi rappresenta una perdita enorme per il calcio mondiale. È stato un leader di straordinaria classe, capace di conquistare rispetto in ogni parte del mondo. L’Australia Occidentale ha avuto l’onore di ospitare il signor Baresi appena due anni fa, in occasione della storica partita tra Milan e Roma. In quell’occasione incontrò centinaia di tifosi e si dedicò alla comunità locale con pazienza, disponibilità ed eleganza. Il nostro pensiero va alla sua famiglia, ai suoi cari e, naturalmente, al suo amato Milan. Collaboreremo con il club rossonero per commemorare la sua vita in occasione della prossima partita".