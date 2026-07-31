VIDEO - "Il nostro numero 6, per sempre. Ciao Capitano". L'omaggio del Milan per Baresi è da brivido

VIDEO - "Il nostro numero 6, per sempre. Ciao Capitano". L'omaggio del Milan per Baresi è da brividoMilanNews.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 19:00News
di Manuel Del Vecchio

Le parole non sembrano mai essere abbastanza per raccontare la grandezza sconfinata di Franco Baresi, scomparso questa mattina all'età di 66 anni. Il simbolo ed Il Capitano del Milan, che ha segnato il mondo sportivo in modo indelebile.

L'omaggio video del club rossonero è pieno di amore ed emozioni, le stesse che Baresi ha fatto vivere ai tifosi del Milan per anni e anni. Di seguito il filmato. 