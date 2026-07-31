F. Galli su Baresi: "Una statua fuori da San Siro per ricordarlo. Se ne va un pezzo di Milan, forse il pezzo più grande"

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L'ex compagno di squadra di Franco Baresi al Milan, Filippo Galli, ha speso bellissime parole per ricordare l'ex Capitano rossonero

Intervenuto a SkySport24, Filippo Galli, ex difensore ed ex compagno di squadra al Milan di Franco Baresi, ha rilasciato queste parole per ricordare l'ex Capitano rossonero: "Io ho avuto la fortuna di giocare con lui, ma prima di tutto sono stato un suo tifoso perchè andavo a vederlo a San Siro nell'anno della stella. Se ne va un pezzo di Milan, forse il pezzo più grande. E' un giorno di dolore, ora piangiamo tutti il Capitano. Baresi è stato un compagno di squadra straodinario, è sempre stato un esempio da seguire. Un giocatore e una persona uniche. Ricordo tanti momenti, così come la sua leadership e il suo carisma. Non ha lasciato il Milan nemmeno quando è andato in Serie B. Il Milan ha sempre guidato la squadra con il suo esempio. Baresi è stato e sarà sempre un esempio per tutti.

E' stato il miglior difensore di sempre a mio avviso. Era forte in tutto, anche nella costruzione, si portava in avanti, si prendeva tutte le responsabilità. Era un leader silenzioso, gli bastava solo uno sguardo. Quando si parla di Baresi si pensa subito al Milan, viene automatico. Spero che si faccia qualcosa per ricordarlo, come per esempio una statua fuori da San Siro. Qualcosa va fatto".