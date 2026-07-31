De Zerbi su Baresi: "Era incredibile, forse meglio di Maldini"
MilanNews.it
Anche l'allenatore del Tottenham Roberto De Zerbi si è aggregato al ricordo dell'eterno capitano del Milan Franco Baresi
Direttamente dalla tournée in Asia che sta vedendo impegnato il suo Tottenham, Roberto De Zerbi è intervenuto in conferenza stampa anche per ricordare lo storico capitano del Milan Massimo Baresi: "Franco era incredibile, forse meglio di Maldini. Io sono cresciuto nell'Accademy del Milam e quando avevo 15, 16 anni lavorai tanto con la prima squadra.
Penso che sia stato il miglior difensore del mondo. Grande capitano, grande giocatore e sono molto triste per la sua scomparsa. È stato il capitano del Milan ma anche della Nazionale. Ho parlato con molti dei miei calciatori oggi, ma loro non sanno, non l'hanno mai visto giocare, ma era incredibile. Forse meglio di Maldini, e stiamo parlando di un top. Ma Baresi era incredibile, si".
Pubblicità
News
Kakà ringrazia Baresi: "Ha insegnato a intere generazioni cosa significa davvero indossare questa maglia"
F. Galli su Baresi: "Una statua fuori da San Siro per ricordarlo. Se ne va un pezzo di Milan, forse il pezzo più grande"
Galliani ricorda Baresi: "Oggi è un giorno di immensa tristezza. Franco è stato un campione, nella vita e nello sport"
Franco, Pallone d’oro in cielo. Cardinale ancora non ha capito. Sul mercato serve una scossa. Che farsa la presentazione di Mancini...di Luca Serafini
Le più lette
1 Franco, Pallone d’oro in cielo. Cardinale ancora non ha capito. Sul mercato serve una scossa. Che farsa la presentazione di Mancini...
2 LIVE MN - Franco Baresi, 6 per sempre: martedì i funerali a Milano. I messaggi: l'omaggio a Perth, Maldini da figlio, Leao e Cardinale ricordano l'eredità
4 "Leao aveva il Galatasaray in mente fin dall'inizio, stiamo considerando seriamente questo trasferimento": le ultime dalla Turchia
29/07 Mancini: «Pentito di aver lasciato tre anni fa, adesso torniamo a far giocare bene la Nazionale»
ESCLUSIVE MN
Primo PianoESCLUSIVA MN - Bergomi: "Franco è stato un avversario leale e fortissimo. Ha il rispetto di tutto il mondo"
Primo PianoLIVE MN - Franco Baresi, 6 per sempre: martedì i funerali a Milano. I messaggi: l'omaggio a Perth, Maldini da figlio, Leao e Cardinale ricordano l'eredità
Franco OrdineEcco il futuro di Paolo Maldini. Riprendereste davvero questo Theo? Mercato fermo ma è così per tutti
Carlo PellegattiIo e l’Intelligenza Artificiale. Due chiacchiere e qualche consiglio a un mese dalla fine del mercato
Antonio VitielloPrimo PianoBlitz per Leao: ore cruciali. Milan: c'è un problema cessioni. Il senso di prendere Maldini e poi limitarlo? Che figuraccia
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com