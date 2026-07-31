De Zerbi su Baresi: "Era incredibile, forse meglio di Maldini"

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Anche l'allenatore del Tottenham Roberto De Zerbi si è aggregato al ricordo dell'eterno capitano del Milan Franco Baresi

Direttamente dalla tournée in Asia che sta vedendo impegnato il suo Tottenham, Roberto De Zerbi è intervenuto in conferenza stampa anche per ricordare lo storico capitano del Milan Massimo Baresi: "Franco era incredibile, forse meglio di Maldini. Io sono cresciuto nell'Accademy del Milam e quando avevo 15, 16 anni lavorai tanto con la prima squadra.

Penso che sia stato il miglior difensore del mondo. Grande capitano, grande giocatore e sono molto triste per la sua scomparsa. È stato il capitano del Milan ma anche della Nazionale. Ho parlato con molti dei miei calciatori oggi, ma loro non sanno, non l'hanno mai visto giocare, ma era incredibile. Forse meglio di Maldini, e stiamo parlando di un top. Ma Baresi era incredibile, si".