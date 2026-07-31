Addio Baresi, il ricordo di Conceiçao: "Sei stato d'ispirazione per una generazione. Le leggende non muoiono mai"

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Anche l'ex allenatore rossonero Sergio Coneiçao ha pubblicato sui social un bel messaggio per ricordare Franco Baresi

Sergio Conceiçao, ex allenatore rossonero, ha ricordato così Franco Baresi, scomparso nell scorse ore a causa di una grave malattia: "Orgoglioso di averti conosciuto. Sei stato d'ispirazione per una generazione. Le leggende non muoiono mai" le parole del portoghese su Instagram.

Questa la nota del Milan che questa mattina ha annunciato la scomparsa di Franco Baresi: "Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima. Ma tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all'altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo. Franco ci ha lasciati, dopo averci regalato solo pochi mesi fa l'ultima grande, orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo, per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica. Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre".