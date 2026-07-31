L'ex direttore sportivo del Milan Tare ricorda così Franco Baresi

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L'ex ds rossonero Igli Tare ha voluto salutare attraverso i social Franco Baresi, ex Capitano del Milan scomparso nelle scorse ore

Anche Igli Tare, ex direttore sportivo del Milan, ha dedicato un ricordo sui social a Franco Barsi, indimenticato Capitano rossonero scomparso nelle scorse ore. L'albanese ha pubblicato una storia su Instagram con con questo messaggio: "Ciao leggenda, è stato un grande onore averti conosciuto. Riposa in pace".

Questa la nota del Milan che questa mattina ha annunciato la scomparsa di Franco Baresi: "Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima. Ma tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all'altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo. Franco ci ha lasciati, dopo averci regalato solo pochi mesi fa l'ultima grande, orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo, per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica. Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre".