Cannavaro a Baresi: "Ti imitavamo: alzavamo il braccio anche se il nostro avversario non era in fuorigioco, ma almeno per un istante ci sentivamo Baresi anche noi"

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L'ex difensore Fabio Cannavaro ha voluto ricordare sui social Franco Baresi, scomparso nelle scorse ore

Fabio Cannavaro, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato questo messaggio per ricordare Franco Baresi: "Caro Franco, grazie per essere stato un esempio per la mia generazione. Noi giovani difensori imitavamo tutti te, alzavamo il braccio anche se il nostro avversario non era in fuorigioco, ma almeno per un istante ci sentivamo Baresi anche noi. Sei stato una meravigliosa persona, una bandiera, un capitano.

Ti vedevo in Nazionale, e sognavo un giorno di vestire anch’io quella magnifica maglia azzurra. 6 stato libero, di ruolo e nella vita. Fai buon viaggio, sempre a testa alta CAPITANO".