Il cordoglio del Perugia per la scomparsa di Baresi e l'aneddoto delle maglie del 14 ottobre 1979
MilanNews.it
Il Perugia ha pubblicato su Instagram un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi
Il Perugia ha pubblicato su Instagram un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, raccontando anche un curioso aneddoto che risale alla stagione 1979-1980: "AC Perugia Calcio si unisce al cordoglio del mondo sportivo per la scomparsa di Franco Baresi, uno dei difensori più grandi di sempre, bandiera del Milan e della Nazionale italiana, con cui ha conquistato il Mondiale in Spagna, il terzo posto a Italia 90 e la finale a Usa 94. Il Perugia Calcio lo ricorda in particolare come un grande avversario nella stagione 1978/79, in cui il Perugia dei Miracoli contese lo Scudetto proprio al Milan di un giovane ma già fortissimo Franco Baresi.
C’è poi una foto storica che ritrae Baresi con la maglia del Grifo, in una singolare situazione. Era il 14 ottobre 1979, della successiva stagione sportiva, 1979/80, quinta giornata di campionato. Il Milan si ritrovò a Pian di Massiano a giocare contro il Perugia, con la maglia del Perugia. La Storia si compì grazie alla più banale delle distrazioni: il magazziniere aveva dimenticato a Milanello le seconde maglie, tutte bianche, e arrivati a destinazione la società rossonera chiese il favore al Perugia di prestare una dozzina di terze maglie, tutte azzurre con il Grifone stampato sul petto, e la partita fu salva. Una stagione indimenticabile, in cui i rossoneri conquistarono lo Scudetto della Stella e il Perugia, prima squadra in Serie A a compiere l’impresa, chiuse il campionato senza subire sconfitte.
Con questo ricordo, insieme a quelli delle emozioni che ha regalato a tutti gli sportivi italiani con la maglia della Nazionale, il Perugia Calcio saluta, omaggiandolo, il grande Franco Baresi, esprimendo cordoglio alla famiglia e alla società AC Milan".
Pubblicità
News
Kakà ringrazia Baresi: "Ha insegnato a intere generazioni cosa significa davvero indossare questa maglia"
F. Galli su Baresi: "Una statua fuori da San Siro per ricordarlo. Se ne va un pezzo di Milan, forse il pezzo più grande"
Galliani ricorda Baresi: "Oggi è un giorno di immensa tristezza. Franco è stato un campione, nella vita e nello sport"
Franco, Pallone d’oro in cielo. Cardinale ancora non ha capito. Sul mercato serve una scossa. Che farsa la presentazione di Mancini...di Luca Serafini
Le più lette
1 Franco, Pallone d’oro in cielo. Cardinale ancora non ha capito. Sul mercato serve una scossa. Che farsa la presentazione di Mancini...
2 LIVE MN - Franco Baresi, 6 per sempre: martedì i funerali a Milano. I messaggi: l'omaggio a Perth, Maldini da figlio, Leao e Cardinale ricordano l'eredità
4 "Leao aveva il Galatasaray in mente fin dall'inizio, stiamo considerando seriamente questo trasferimento": le ultime dalla Turchia
29/07 Mancini: «Pentito di aver lasciato tre anni fa, adesso torniamo a far giocare bene la Nazionale»
ESCLUSIVE MN
Primo PianoESCLUSIVA MN - Bergomi: "Franco è stato un avversario leale e fortissimo. Ha il rispetto di tutto il mondo"
Primo PianoLIVE MN - Franco Baresi, 6 per sempre: martedì i funerali a Milano. I messaggi: l'omaggio a Perth, Maldini da figlio, Leao e Cardinale ricordano l'eredità
Franco OrdineEcco il futuro di Paolo Maldini. Riprendereste davvero questo Theo? Mercato fermo ma è così per tutti
Carlo PellegattiIo e l’Intelligenza Artificiale. Due chiacchiere e qualche consiglio a un mese dalla fine del mercato
Antonio VitielloPrimo PianoBlitz per Leao: ore cruciali. Milan: c'è un problema cessioni. Il senso di prendere Maldini e poi limitarlo? Che figuraccia
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com