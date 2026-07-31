Il cordoglio del Perugia per la scomparsa di Baresi e l'aneddoto delle maglie del 14 ottobre 1979

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Il Perugia ha pubblicato su Instagram un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi

Il Perugia ha pubblicato su Instagram un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, raccontando anche un curioso aneddoto che risale alla stagione 1979-1980: "AC Perugia Calcio si unisce al cordoglio del mondo sportivo per la scomparsa di Franco Baresi, uno dei difensori più grandi di sempre, bandiera del Milan e della Nazionale italiana, con cui ha conquistato il Mondiale in Spagna, il terzo posto a Italia 90 e la finale a Usa 94. Il Perugia Calcio lo ricorda in particolare come un grande avversario nella stagione 1978/79, in cui il Perugia dei Miracoli contese lo Scudetto proprio al Milan di un giovane ma già fortissimo Franco Baresi.

C’è poi una foto storica che ritrae Baresi con la maglia del Grifo, in una singolare situazione., della successiva stagione sportiva, 1979/80, quinta giornata di campionato.La Storia si compì grazie alla più banale delle distrazioni: il magazziniere aveva dimenticato a Milanello le seconde maglie, tutte bianche, e arrivati a destinazione la società rossonera chiese il favore al Perugia di prestare una dozzina di terze maglie, tutte azzurre con il Grifone stampato sul petto, e la partita fu salva. Una stagione indimenticabile, in cui i rossoneri conquistarono lo Scudetto della Stella e il Perugia, prima squadra in Serie A a compiere l’impresa, chiuse il campionato senza subire sconfitte.Con questo ricordo, insieme a quelli delle emozioni che ha regalato a tutti gli sportivi italiani con la maglia della Nazionale, il Perugia Calcio saluta, omaggiandolo, il grande Franco Baresi, esprimendo cordoglio alla famiglia e alla società AC Milan".