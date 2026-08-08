Calhanoglu: "Ho fatto il trapianto di capelli. Compagni e anche Modric mi prendono in giro"
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Hakan Calhanoglu ha rivelato il motivo dei sorrisi con Luka Modric al termine dell'amichevole Milan-Inter 1-1
Al termine dell'amichevole Milan-Inter 1-1 che si è giocata a metà settimana in Australia, a Perth, hanno fatto il giro del mondo le immagini che hanno ripreso il rossonero Luka Modric e l'interista Hakan Calhanoglu sorridenti e che si scambiavano qualche battuta. Oggi il calciatore turco, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, ha rivelato il motivo dei sorrisi.
CALHANOGLU: HO FATTO TRAPIANTO, ANCHE MODRIC MI HA PRESO IN GIRO
La curiosità di Hakan Calhanoglu sullo scambio di battute con Luka Modric al fischio finale dell'amichevole tra Milan e Inter a Perth lo scorso mercoledì: "Ho fatto il trapianto di capelli. I compagni, e anche Modric l’altro giorno nel derby, mi prendono in giro. Ma a me va bene così: mi sento meglio adesso"
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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