Calhanoglu: "Ho fatto il trapianto di capelli. Compagni e anche Modric mi prendono in giro"

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Hakan Calhanoglu ha rivelato il motivo dei sorrisi con Luka Modric al termine dell'amichevole Milan-Inter 1-1

Al termine dell'amichevole Milan-Inter 1-1 che si è giocata a metà settimana in Australia, a Perth, hanno fatto il giro del mondo le immagini che hanno ripreso il rossonero Luka Modric e l'interista Hakan Calhanoglu sorridenti e che si scambiavano qualche battuta. Oggi il calciatore turco, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, ha rivelato il motivo dei sorrisi.

CALHANOGLU: HO FATTO TRAPIANTO, ANCHE MODRIC MI HA PRESO IN GIRO

La curiosità di Hakan Calhanoglu sullo scambio di battute con Luka Modric al fischio finale dell'amichevole tra Milan e Inter a Perth lo scorso mercoledì: "Ho fatto il trapianto di capelli. I compagni, e anche Modric l’altro giorno nel derby, mi prendono in giro. Ma a me va bene così: mi sento meglio adesso"