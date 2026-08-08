Ravezzani sgrida Amorim: “Serve un bagno d’umiltà, deve capire le reali ambizioni della squadra”

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Ravezzani commenta la sconfitta del Milan contro il Chelsea.

Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha commentato la sconfitta del Milan per 3-0 ai danni del Chelsea. Queste le sue parole.

“Amorin continua a dire che il Milan deve vincere l'Europa League e deve anche puntare allo scudetto. Sono parole bellissime per il tifoso un po' ingenuo. Basta guardare la squadra e vedere tutte le contraddizioni che ci sono contro il Chelsea. Ecco, un bagno di umiltà anche per l'allenatore portoghese potrebbe essere utile perché il Chelsea, lo ricordiamo, va sedici volte alla conclusione contro cinque del Milan. Il Milan non ha mai tirato in porta, il Chelsea fa tre gol e colpisce tre pali. Insomma, un disastro. Ed è un disastro che dovrebbe far riflettere Amorim sulle reali ambizioni e prospettive di questa squadra”.