Milan in difficoltà in attacco, Serafini: "Ci penserei prima di buttare a mare Pulisic"
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Luca Serafini parla dell'importanza di recuperare un giocatore importante come Christian Pulisic
Il Milan perde 3-0 contro il Chelsea, ma quello che preoccupa è la piattezza offensiva della squadra: i rossoneri non hanno mai tirato in porta e né sono stati lontanamenti pericolosi nei pressi di Sanchez. Luca Serafini, nella sua consueta live su MilanCommunity, tira in mezzo Christian Pulisic.
MILAN IN DIFFICOLTÀ OFFENSIVA, IL PENSIERO DI LUCA SERAFINI
"Prima di buttare a mare Pulisic, come è stato fatto dopo la brutta seconda parte di stagione 2025/26 e con un Mondiale molto anonimo, bisognerà pensarci. Perché il recupero di un giocatore come lui, importante negli spazi, può fare comodo alle spalle di Gonçalo Ramos, perché il potenziale offensivo dei rossoneri in questo momento mi pare molto carente".
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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