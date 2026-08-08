Pellegatti onesto: “C’è un abisso tra Milan e Chelsea, 3 anni fa eravamo tra le top 4 d’Europa”

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Pellegatti commenta Milan-Chelsea 0-3.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato della sconfitta dei rossoneri di questo pomeriggio contro il Chelsea di Xabi Alonso. Queste le sue parole.

“Devo continuare a ripeterlo. È calcio di agosto, perché oggi il Milan ha preso una brutta sconfitta, ha subito una brutta sconfitta, 3-0 dal Chelsea. È calcio di agosto, però indubbiamente sia sul piano dei singoli, sia sul piano della manovra, è difficile ammettere che c'è un abisso adesso con il Chelsea, una squadra il Milan che nel 2023 era arrivata fra le prime quattro d'Europa. Perché noi continuiamo a lodare lo scudetto giusto, ma dimentichiamo troppo presto che nel 2023 eravamo fra le prime quattro squadre d'Europa. Oggi pensare che il Milan era fra le prime quattro squadre d'Europa 3 anni fa sembra una un pensiero pazzo, una blasfemia”.