Ravezzani analizza: “Enormi problemi a centrocampo, c’è una macedonia di giocatori ma non si sa chi è titolare”

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Ravezzani commenta la sconfitta del Milan contro il Chelsea.

Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha commentato la sconfitta del Milan per 3-0 ai danni del Chelsea. Queste le sue parole.

“Il Milan ha un enorme problema a centrocampo, un enorme problema dovuto da una serie di mercati fatti in maniera veramente strana dal club rossonero anche negli anni passati. Pensate che il Milan a centrocampo ha un affollamento di giocatori di una mediocrità sconcertante. Abbiamo visto Ricci, abbiamo visto Jashari che continua a essere un giocatore che non convince, è più bello che utile e abbiamo visto Musah, Fofana pare non piacere più, Loftus-Cheek che è stato spostato in avanti, Modric è stato confermato, ma ha 41 anni. L'unico giocatore su cui il Milan può contare veramente a centrocampo in questo momento di livello, per poter dire ‘io voglio essere dominante, io voglio avere grandi obiettivi’ è Rabiot. Insomma, in questa macedonia di centrocampo in cui lo stesso Amorim ha fatto un turnover impressionante, non si capisce bene chi sia il titolare e chi no”.