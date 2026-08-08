Ravezzani analizza: “Enormi problemi a centrocampo, c’è una macedonia di giocatori ma non si sa chi è titolare”

Ravezzani analizza: “Enormi problemi a centrocampo, c’è una macedonia di giocatori ma non si sa chi è titolare”MilanNews.it
Ieri alle 20:12News
di Andrea La Manna
Ravezzani commenta la sconfitta del Milan contro il Chelsea.

Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha commentato la sconfitta del Milan per 3-0 ai danni del Chelsea. Queste le sue parole.

Il Milan ha un enorme problema a centrocampo, un enorme problema dovuto da una serie di mercati fatti in maniera veramente strana dal club rossonero anche negli anni passati. Pensate che il Milan a centrocampo ha un affollamento di giocatori di una mediocrità sconcertante. Abbiamo visto Ricci, abbiamo visto Jashari che continua a essere un giocatore che non convince, è più bello che utile e abbiamo visto Musah, Fofana pare non piacere più, Loftus-Cheek che è stato spostato in avanti, Modric è stato confermato, ma ha 41 anni. L'unico giocatore su cui il Milan può contare veramente a centrocampo in questo momento di livello, per poter dire ‘io voglio essere dominante, io voglio avere grandi obiettivi’ è Rabiot. Insomma, in questa macedonia di centrocampo in cui lo stesso Amorim ha fatto un turnover impressionante, non si capisce bene chi sia il titolare e chi no”.