Marianella dopo Chelsea-Milan: "Leao non ha dato l'apporto sperato ma i giovani hanno dato l’idea che qualcosa c’è"

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Massimo Marianella, che ha fatto la telecronaca dell'amichevole tra Chelsea e Milan di questo pomeriggio, è intervenuto su Sky Sport per commentare la prestazione dei rossoneri, sconfitti per 3-0 dagli inglesi allenati da Xabi Alonso.

CHELSEA-MILAN, IL COMMENTO DI MARIANELLA AI GIOCATORI ROSSONERI

"A me è piaciuto Torriani, ha salvato 2-3 gol. È entrato bene Diawara. Il Milan non ha avuto l’apporto sperato da Leao. Modric ha fatto il suo. Mi è piaciuto il givoane Comotto. Mi sono piaciuti i giovani: i giovani hanno dato l’idea che qualcosa c’è.

Amorim schiera sempre la sua solita squadra col 3-4-2-1. Qui sta costruendo. Mi è piaciuto come è entrato Gonçalo Ramos, è entrato con voglia. Mi è piaciuto meno Nkunku, che di solito mi piace: non si è visto. Milan rivedibile, che veniva da due risultati positivi. Amorim ha usato la partita per fare esperimenti".