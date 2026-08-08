Amorim: "Abbiamo fatto errori in passato, non ne faremo ancora. Sono molto soddisfatto dei giocatori che ho, dobbiamo solo migliorare"

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Ruben Amorim ha parlato a Sky Sport 24 al termine dell’amichevole odierna contro il Chelsea, persa con un deludente 3-0 a favore degli inglesi. Queste le dichiarazioni dell’allenatore del Milan, che si è soffermato sul calciomercato e sulla situazione uscite a due settimane dall'inizio del campionato.

Sulle tempistiche del calciomercato del Milan:

“Stiamo ragionando. Naturalmente nel calcio non hai tempo, ma vogliamo fare le cose nel modo giusto. E se guardate al nostro passato, qualche volta abbiamo commesso degli errori. Non li commetteremo ancora. Sono molto contento con la squadra. Saremo forti con il Torino con questa rosa. Non so cosa succederà sul mercato, ma di certo non andrò a chiedere altri acquisti dopo una sconfitta. Sono molto soddisfatto di quelli che ho, dobbiamo solo migliorare. Il bello di essere allenatore non è solo chiedere altri giocatori. Ne ho chiesti due (Ramos e Gila, ndr) e la società ha fatto di tutto per acquistarli in tempi stretti. Abbiamo davvero buoni giocatori, anche i giovani, e saremo pronti per la partita d’esordio”.