Pasotto: "Cardinale ha fatto sapere di considerare Maignan una delle colonne da cui ripartire, con la fascia al braccio"

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Mike Maignan viene considerato da Gerry Cardinale una delle colonne da cui il Milan deve ripartire: lo farà con la fascia al braccio

Al rientro dall'Indonesia il Milan ritroverà anche gli ultimi due reduci dal Mondiale. Non proprio due pedine di poco conto: il capitano Mike Maignan e il centrocampista Adrien Rabiot. La squadra tornerà ad allenarsi a Milanello mercoledì 12 agosto e per quel giorno sono attesi proprio i due francesi che hanno poco più di 10 giorni per mettersi in condizione in vista dell'esordio in campionato in casa del Torino. Su Gazzetta.it il giornalista Marco Pasotto si è interrogato sul ruolo di Mike Maignan.

CARDINALE CONSIDERA MAIGNAN UNA COLONNA DA CUI RIPARTIRE

Il commento di Marco Pasotto su Mike Maignan: "Cardinale gli ha sempre fatto sapere di considerarlo una delle colonne da cui ripartire, ovviamente con la fascia al braccio. Lo ha tenuto al centro del progetto, come piace a Mike. Che però, nel repulisti di fine stagione, si è visto privato di Claudio Filippi, il preparatore dei portieri con cui aveva trovato un'intesa eccellente. Per uno come lui, maniaco dei dettagli, ricominciare con un'altra figura non è un cambiamento da poco".