Pellegatti su Milan-Chelsea: “Se Camarda deve stare isolato inutile schierarlo, primo tempo senza occasioni”

vedi letture

Pellegatti commenta Milan-Chelsea 0-3.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato della sconfitta dei rossoneri di questo pomeriggio contro il Chelsea di Xabi Alonso. Queste le sue parole.

“Il primo tempo ha visto una partita abbastanza lenta, abbastanza cadenzata, un paio di buoni interventi di Torriani, ma là davanti il Milan non concludeva nulla. Ripeto, se si vuole giocare con Camarda e lasciarlo solo là, è inutile giocare anche con Camarda, perché non è un giocatore che isolato può dare tantissimo. Poi giustamente, come tutti gli attaccanti, si deprime un po' se non riesce a dialogare, se non riesce ad avere qualche palla da poter indirizzare verso la porta. E in quel primo tempo, in pratica, il Milan ha avuto qualche spunto con il solito Leao, fermato un paio di volte bene, ma il portiere del Chelsea, un bel portiere, un grande portiere, non è stato mai assolutamente impegnato”.